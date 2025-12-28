º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¾Ú¸À¡Ö¸µÃ¶¤Î¥Æ¥ìÅì6»þ´ÖÈ¾½Ð¤ë¡×°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¥¿¥ì¥ó¥È¡¡Ä¶Â¿Ë»¡Ö1Æü4ËÜ¤È¤«¡Ä¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê50¡Ë¤¬27Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK¡¡TV¡×¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤È2025Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡¢ºòº£¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¤ÎÄã²¼¤äÇÛ¿®¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÌö¿Ê¡¢¼«¿È¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¡Ö²Ç¤Ë»à¤Ìµ¤¤Ç´èÄ¥¤ì¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª²¶¤À¤±¸Å¤¤¥¢¥Ê¥í¥°¥¿¥¤¥×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÃ²¤¡£¡Ö°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Ê¤ó¤ÆÈ×ÀÐ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°Ë½¸±¡¸÷¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö»á¤Ï¿©¤¤µ¤Ì£¤Ë¡Ö°Ë½¸±¡¤µ¤óÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤Çº£1Æü4ËÜ¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£¤³¤Ê¤¤¤À¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£ÅìÌî¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡ÄÀ¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©´ðËÜ¥é¥¸¥ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¥Ù¡¼¥¹´ðÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ëº¹¤·¤µ¤ï¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¶õ¤¤¤Æ¤ë»þ´Ö¤Ë¹Ô¤¯¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤·¤ç¡©¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤òµá¤á¤Æ¡×¤È°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ö¤ê¤Ë¶ÃÃ²¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö1·î1Æü¤Î¥Æ¥ìÅì¡¢°Ë½¸±¡¤µ¤ó6»þ´ÖÈ¾½Ð¤ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±Çú¾Ð¡£¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÈÖÁÈ°Ê³°¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·×6»þ´ÖÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¸ý¤Ë¼ê¤òÅö¤ÆÀä¶ç¾õÂÖ¡£¡Ö¤Ï¤¡¡Á¡¢À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏ³¤é¤·¡Ö¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢ËÍ¤âËÍ¤â¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ìÅì¤ò°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤é¡¢¿Í¤¬¸«¤Æ¤Ê¤¤»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤ë¤«¤éÃßÀÑÎÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤Ñ¤Ã¤È²£ÊÂ¤Ó¤ÇÆþ¤Ã¤¿»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÇö¤µ¤¿¤ë¤ä¡Ä¡×¤È°Ë½¸±¡¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤·ÝÅö¤òÃ²¤¤¤¿¡£