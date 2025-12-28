°¦ÃÎ¡¦¾®ËÒ»Ô¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç²ÐºÒ ½»¿Í¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º
¡¡°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Ç½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·ã¤·¤¯±ì¤¬¾å¤¬¤ë¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢¾®ËÒ»ÔËÌ³°»³¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¹õ±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤Ê¤É¤«¤éÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¸¹ç½»Âð¤Î5³¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉô²°¤Î½»¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤¬Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¡¢Ì¾Å´¾®ËÒÀþ¾®ËÒ¸ý±Ø¤«¤éÆî¤Ë600¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë