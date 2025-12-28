¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛÉÛ»ÜÌÀ¡¢60¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹ÈÇò¤ËºÆ¤Ó¡¡¡ÖMY WAY¡×¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤ë²Î¡×
¢£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡16Ç¯¤Ö¤ê26²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÉÛ»ÜÌÀ¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡ÖMY WAY¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤¤¾Ð´é¡ª¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÉÛ»ÜÌÀ
¡¡ÉÛ»Ü¤Ï¡¢2009Ç¯¤Î¹ÈÇò¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»þ¤Ë¡ÖÂ´¶ÈÀë¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó°ú¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÏÈ¤ò¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¾ù¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¥·¡¼¥É¤Ç¤âÃå¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿ÉÛ»Ü¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¤Ç¤¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÉðÆ»´Û¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¹ÈÇò¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤È¡£60¼þÇ¯¤Î¥Ô¥ê¥ª¥É¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ç4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖMY WAY¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö16Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£16Ç¯Á°¤ËÀÊ¤ò¾ù¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ë¾ù¤é¤ì¤¿¡×¤ÈºÆ¤Ó¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¡Ö²Î¤ÏÇ¯Îð¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£»þ¤¬·Ð¤Ä¤È°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±¤¸¡ØMY WAY¡Ù¤Ç¤â¡¢°ã¤¦²Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼ã¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¤¤ë¤«¤é»ä¤¿¤Á¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡60Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖÈë·í¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¤Ç¤â²¿¤«¤Ë³Ø¤Öµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£°ìÊâ¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤à¤Ë¤ÏÊÙ¶¯¤¬É¬Í×¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ê¤Ë¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö60Ç¯²Î¤Ã¤Æ¡¢1²ó¤È¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë²Î¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤¦¤Þ¤¯²Î¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÊâ¤Ç¤â¶á¤Å¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
