¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î²ñÃÌÁ°¤Ë²¤½£¼óÇ¾¤é¤È·ëÂ«³ÎÇ§¡Ä²¤½£Â¦¤Ï¡ÖÁ´ÌÌ»Ù±ç¡×É½ÌÀ
¡¡¡Ú¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¡ÊÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡áÃÓÅÄ·ÄÂÀ¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¿¯Î¬¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥©¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬ÊÆÅìÉô»þ´Ö£²£¸Æü¸á¸å¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï£²£·Æü¡¢²¤½£¤Î¼óÇ¾¤é¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢·ëÂ«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï£²£·Æü¡¢¥Õ¥í¥ê¥ÀÆþ¤ê¤òÁ°¤Ë¥«¥Ê¥ÀÅìÉô¥Ï¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¹¤Ç¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀïÁè¤ò»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤È¶¯ÎÏ¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¥«¡¼¥Ë¡¼»á¤Ï£²£µ²¯¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ÊÌó£²£¸£µ£°²¯±ß¡Ë¤ÎÄÉ²Ã»Ù±ç¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£
¡¡Î¾¼óÇ¾¤Ï²¤½£¤Î¼óÇ¾¤é¤ò¸ò¤¨¤¿¶¨µÄ¤â¼Â»Ü¡£ÆÈÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¤½£Â¦¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¡ÖÁ´ÌÌ»Ù±ç¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤¬ºöÄê¤·¤¿£²£°¹àÌÜ¤ÎÏÈÁÈ¤ß°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
