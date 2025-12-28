¡ÖÍÄÃÕ±à¤Îµë¿©¤¬·ù¤Ç¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¤Ç¡×¥é¥ó¥Á¡¢ÍÌ¾¿Í¹ðÇò¤Ë¢ª²ÃÆ£¹À¼¡¡ÖÀ¸°Õµ¤¤Ê¥¬¥¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö²¿¤Ê¤Î¤½¤ì¡ª¡×£÷£÷
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤¬£²£·Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÃÞÇÈÂç½Ú¶µ¼ø¤Ç´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Íî¹çÍÛ°ì»á¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£¸£°Ç¯Âå¤Ë¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¤Î£Ã£Í¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Íî¹ç¿®É§»á¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÍî¹ç»á¡£¡ÖÍÄÃÕ±à¤ÎÂ´±à¼°¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢²Ê³Ø¼Ô¤«·Ý½Ñ²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï£¸ºÐ¤«¤é¡£¾®£²¤«¤é£Ã£Ç¤È¤«¥×¥í¥°¥é¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤Îµë¿©¤¬¥Þ¥¸¤Ç·ù¤Ç¡¢µë¿©¤Î»þ´Ö¤Ë¤¦¤Á¤Î¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¤Ç¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ô¥é¥Õ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¹ðÇò¡££Í£Ã¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡ÖÀ¸°Õµ¤¤Ê¥¬¥¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¸°Õµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£²ÃÆ£¤¬¡ÖÀ¸°Õµ¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤½¤ì¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Íî¹ç»á¤Ï¡ÖÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£