バルセロナはマンチェスター・シティに所属するオランダ代表DFネイサン・アケを今冬の補強候補にリストアップしたという。スペイン『as』が報じている。



アンドレアス・クリステンセンが負傷したため、バルセロナは今冬センターバックの補強が必要に。現在様々な選択肢を模索しているなか、補強候補の1人として挙げられているのがアケだという。



オランダ代表DFは2020年夏にシティに加入し、堅実なパフォーマンスを見せてきたが、今シーズンは序列を落としている。今冬の移籍も噂されるようになり、現在ボーンマスやクリスタル・パレスが同選手の獲得に興味を持っていると考えられている。



同メディアによると、アケ自身はバルセロナへの移籍に前向きだというが、問題がある模様。バルセロナはレンタル移籍での獲得を計画しているのに対して、シティは完全移籍を熱望しているため、今冬の移籍の実現は困難だと思われているようだ。



バルセロナはボーンマスのマルコス・セネシも今冬の補強候補に挙げているが、クリステンセンの代役を確保することはできるだろうか。

