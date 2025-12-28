¿À¸Í»°µÜ±ØÁ°¤ÇÀ°È÷Ãæ¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢Ì¾¾Î¤ò¡Ö¥Ð¥¹¥¿¿À¸Í»°µÜ¡×¤Ë·èÄê
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¶áµ¦ÃÏÊýÀ°È÷¶É¤ÈÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Ï¡¢¿À¸Í»°µÜ±ØÁ°¤ÇÀ°È÷Ãæ¤ÎÃæÄ¹µ÷Î¥¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥Ð¥¹¥¿¿À¸Í»°µÜ¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¿·¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ï¹ñ¤¬À°È÷¤·¡¢¹¤µ¤ÏÌó6,730Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£¾è¹ß5¥Ñ¡¼¥¹¤ÈÂÔµ¡4¥Ñ¡¼¥¹¤Î·×9¥Ñ¡¼¥¹¤òÍ¤¹¤ë¡£¿À¸Í»Ô¤ä½êÍ¤¹¤ë»°µÜ¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤È°ìÂÎÅª¤Ë±¿±Ä¤·¡¢Ì¾¾Î¤ÏÎ¾¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎÁí¾Î¤È¤¹¤ë¡£¿·¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÏÃÊ³¬Åª¤ËÀ°È÷¤·¡¢ÎÙÀÜÃÏ¤Ë2´üÀ°È÷¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±¿±Ä¤ÏÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤¬Ã´¤¤¡¢Í¥Àè¸¢¼Ô¤Ë¿ÀÉ±¥Ð¥¹¤òÂåÉ½´ë¶È¡¢¹½À®´ë¶È¤òÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡¢¶¨ÎÏ´ë¶È¤òÂçÎÓÁÈ¤È¤¹¤ëSTO¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£