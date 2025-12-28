大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサルが２８日、東京・渋谷のＮＨＫホールでスタートした。

３度目の紅白となるＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥは初の大トリ。バンドとしては紅白の７６回の歴史で史上初の大役となる。晴れやかな「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」で、祝祭ムードたっぷりにフィナーレを彩る。

デビュー１０周年の今年はチャートを席巻し、史上最多の５５万人を動員する５大ドームツアーを完走。年内で「フェーズ２」を完結し、元日から「フェーズ３」に向かう。ボーカル・ギターの大森元貴は「大みそかのお祭りですから、非常に楽しみですし、心をこめて演奏を届けたいと思っております」とコメント。デビュー１０周年のメモリアルイヤーでの大トリに「光栄ですよね、最後を務めさせていただけるのは。楽しみたい」と語った。

大活躍の一年を振り返り「去年も充実していたので、あれ以上はないと思っていたけど、あれ以上でした」としみじみ。フェーズ２最後のステージになるが「ありがたい。しっかりと背負って楽しみたいなと思います」と思いを込めた。

会見場での大森は緑のはんてん姿。「今年はミセスで作りまして…」と特製のはんてんをＰＲしていた。

一年を振り返り、キーボードの藤澤涼架は「メンバーそれぞれがいろんなシーンだったり、新しい場所で活動させていただくこともありまして。メンバーが活躍している姿を見るみたいな初めての瞬間がいっぱいあった」。ギターの若井滉斗が「いろんな表現方法を通してＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥをお届けできたのが本当にうれしかったですし、何よりも３人が楽しんで活動できた」と手応えを明かした。

今年を振り返る漢字について、大森は「初」と回答。「結成して１３年目になるんですけど、初めてのことの刺激が毎日あるっていうのが本当に幸せだなと思った」と充実の表情を浮かべた。藤澤は「逢」で、「ドームツアーや野外のライブでたくさんのファンの皆さんとお会いできたということもそうですし、活動をさせていただく中でたくさんの方とお会いしてつながることができてコミュニケーションがあった」と明かした。

若井は「駆」と語り「来年が午（うま）年ということもありますし、今年で僕たちとしてはフェーズ２が一つ区切りになるということで、ピッタリな漢字じゃないかな」と語った。