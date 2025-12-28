ENHYPEN¡¦JAY¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¡ÈÀÖÌÌ¡É¡¡HEESEUNG¥â¥Ç¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤»¤ê¤Õ¤ËÈ¿±þ
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ENHYPENENHYPEN¡ÊJUNGWON¡¢SUNGHOON¡¢JAY¡¢SUNOO¡¢HEESEUNG¡¢JAKE¡¢NI-KI¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØDARK MOON¡¡-¹õ¤Î·î¡§·î¤Îº×ÃÅ-¡ÙJapan Premiere¤ËSP¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£JAY¤¬¡¢´é¤òÀÖ¤é¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ª½¸·ë¤·¤¿ENHYPEN¤é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ENHYPEN¤È¡¢HYBE¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¡Ø¹õ¤Î·î: ·î¤Îº×ÃÅ¡Ù¤¬¸¶ºî¡£ENHYPEN¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ì¾Ìç¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥ë¡È¥Ç¥»¥ê¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ææ¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦¥¹¥Ï¤È¡¢ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤ë¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬¸òºø¤¹¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¡¢¿·¤¿¤ÊPV¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¡£HEESEUNG¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ø¥ê¤Î¡Ö²¶¤Î¼ó¡¢³ú¤ó¤Ç¤ß¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¤Ë¡¢JAY¤¬È¿±þ¡£HEESEUNG¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤ÈÏÃ¤·¡¢´é¤òÀÖ¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢ENHYPEN¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£OP¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖOne In A Billion¡ÊJapanese Ver.¡Ë¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖCRIMINAL LOVE¡×¡õ¡ÖFatal Trouble¡×¡Ê´ûÂ¸¶Ê¢¨ÏÃ¿ô¤Ë¤è¤ê»ÈÍÑ³Ú¶Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¤«¤éABEMA¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÆ±»þÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢TOKYO MX¡¢BS11¡¢·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ENHYPEN¤Î¤Û¤«¡¢¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡¢À¶¿åÂçÅÐ¡¢ÃçÂ¼½¡¸ç¡¢¾®³Þ¸¶¿Î¡¢ÅÚ´ôÈ»°ì¡¢¾åÂ¼Í´æÆ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
