¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¡È¹ðÇò¡É¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖSNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤êÃæ!¡ÈÅÜ¤ê¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ø¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅÜÅÜÅÜ¡Ê¥É¥É¥É¡Ë¥é¥ó¥É¡×¤Ç¥í¥±¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Öµö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹ÂáÊá¤·¤Þ¤¹ÅêÉ¼½ê¡×¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤´¤Ï¤ó¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Öµö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¡ÂáÊá¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡Öµö¤·¤Þ¤¹¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó2¤Ä¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÌÐ¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤Ä¤Ö¤ä¤¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤ÈÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Þ¥Û¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¤Ê¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ã¤¤»Ò¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤ÈÇº¤à°ìÌÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²È¤«¤é¡Ö°ìÌÐ¤µ¤ó¤Îµ¤³µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë²¡¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤¿¤Î¤¬¡Ä¡Öµö¤·¤Þ¤¹¡×¥Ü¥¿¥ó¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏßÀ²È¤«¤é¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¡£ÂáÊá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤é¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¡×¤È¡È·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É´¶¤¸¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£