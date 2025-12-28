ENHYPEN¡¦NI-KI¡¢¡È¿å¡É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤êÌÀ¤«¤¹¡¡À¼Í¥¿Ø¶Ã¤¡È¤«¤Ã¤±¡¼¡É¡ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡É
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ENHYPENENHYPEN¡ÊJUNGWON¡¢SUNGHOON¡¢JAY¡¢SUNOO¡¢HEESEUNG¡¢JAKE¡¢NI-KI¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØDARK MOON¡¡-¹õ¤Î·î¡§·î¤Îº×ÃÅ-¡ÙJapan Premiere¤ËSP¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¿å¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ª½¸·ë¤·¤¿ENHYPEN¤é
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½ÐÀÊ¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿À¼Í¥¡¦¾®ÎÓÀé¹¸¤«¤é¼ê»æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¤Î¤É¤Î¥±¥¢ÊýË¡¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ENHYPEN¡£NI-KI¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¿å¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿å¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢À¼Í¥¿Ø¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¡È¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¸ý¡¹¤Ë¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ENHYPEN¤È¡¢HYBE¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¡Ø¹õ¤Î·î: ·î¤Îº×ÃÅ¡Ù¤¬¸¶ºî¡£ENHYPEN¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ì¾Ìç¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥ë¡È¥Ç¥»¥ê¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ææ¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦¥¹¥Ï¤È¡¢ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤ë¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬¸òºø¤¹¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢ENHYPEN¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£OP¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖOne In A Billion¡ÊJapanese Ver.¡Ë¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖCRIMINAL LOVE¡×¡õ¡ÖFatal Trouble¡×¡Ê´ûÂ¸¶Ê¢¨ÏÃ¿ô¤Ë¤è¤ê»ÈÍÑ³Ú¶Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¤«¤éABEMA¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÆ±»þÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢TOKYO MX¡¢BS11¡¢·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ENHYPEN¤Î¤Û¤«¡¢¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡¢À¶¿åÂçÅÐ¡¢ÃçÂ¼½¡¸ç¡¢¾®³Þ¸¶¿Î¡¢ÅÚ´ôÈ»°ì¡¢¾åÂ¼Í´æÆ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
