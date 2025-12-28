ÃíÌÜ³ô¥»¥á¥Ë¥ç¡¢¥Þ¥óC°ÜÀÒ·èÄê¤¬ÉÃÆÉ¤ßÃÊ³¬¤«¡ÄËÜ¿Í¤Ï¡È¸µÆü²ÃÆþ¡É¤òÇ®Ë¾
¡¡¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î°ÜÀÒ·èÄê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£27Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤Î¥µ¥ß¡¦¥â¥¯¥Ù¥ëµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¥»¥á¥Ë¥ç¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤ä¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯1·î¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºßÀÒ3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢¸ø¼°Àï42»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç13¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç8¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥á¥Ë¥ç¤Ïº£²Æ¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ò2030Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤¿¤¬¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤ÎºÇ½é¤Î2½µ´Ö¤Ë¤Î¤ßÍ¸ú¤Ê6500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó136²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó²ò½ü¶â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ÜÀÒ¤Î±½¤ÏÀä¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤¬ÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤¹¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥¯¥Ù¥ëµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø¼°¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢»Ä¤ê48»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤È¤ÎÏ¢Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤»¤á¤Æ1·î10Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤¿¤À¡¢¥»¥á¥Ë¥ç¼«¿È¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¯¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î1Æü¤Ë¤Ï°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
