¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Mrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Âç¥È¥ê¤ÎÂçÌò¤ò½é¤á¤ÆÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö¸÷±É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥È³Ú¤·¤ß¡£³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Î¡È¥Õ¥§¡¼¥º2¡É¤ò½ªÎ»¡£¤½¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÊüÁ÷100Ç¯¥á¥É¥ì¡¼¤â¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¥ß¥»¥¹¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£¥ß¥»¥¹¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ß¥»¥¹¤Ë½ª¤ï¤ë¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ÈÁÈ¥È¥ê¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¤ÎMISIA¤Ç¡¢¡ÖEverything¡×¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¤ò²Î¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤ÏÂç¿¹¤¬¡ÖÁÄÉã¤Î»þÂå¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×³Ê»ÒÊÁ¤Î¤Ï¤ó¤Æ¤ó»Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÊÌ¤Î¿¼¤¤ÎÐ¿§¤Î¤Ï¤ó¤Æ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥ß¥»¥¹¤Ç¤Ï¤ó¤Æ¤ó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¸ø¼°¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òµ¤¹çÆþ¤ì¤ÆÃå¤ÆÍè¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤Ï¥Õ¥§¡¼¥º3¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥§¡¼¥º2¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁ°¤Ë¡ÖÆüÉÕ¤±ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¥Õ¥§¡¼¥º3¤Ê¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤êÇØÉé¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£