欧州5大“以外”のU20選手トップ100　日本人は4名、フランクフルト移籍決定の小杉啓太が14位

　スイスのサッカー研究機関「CIESフットボール・オブザーバトリー」が、欧州5大リーグ“以外”でプレーする2006年生まれ以降のベストプレイヤー100選を発表。日本人選手は4名がランクインした。

　5大リーグを除く世界の66リーグを対象に、CIESが独自に開発した方法とパートナー会社が収集したデータを使用して、トップ100人が選出された。空中戦やボール奪取、ビルドアップ、チャンスクリエイト、決定力など様々なデータを用い、リーグレベルなども加味して、順位を決定したようだ。

　1位にはフェイエノールト（オランダ）に所属するU−21オランダ代表DFジファイロ・リートが選ばれた。2位のポルトガル代表FWジオバニー・クエンダ（スポルティング／ポルトガル）もトップクラブが注目する逸材だ。

　日本人選手は4名がトップ100にランクイン。今冬にフランクフルトへのステップアップが決まっているU−23日本代表DF小杉啓太（ユールゴーデン／スウェーデン）が、14位で日本人トップとなった。J1からは3人が名を連ね、U−20日本代表GKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）が59位タイ、U−20日本代表MF中島洋太朗（サンフレッチェ広島）が68位タイ、日本代表MF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山→FC東京）が89位タイだった。

　トップ100に選ばれた主な選手は以下の通り。

1位　ジファイロ・リート（オランダ／フェイエノールト）
2位　ジオバニー・クエンダ（ポルトガル／スウェーデン）
3位　カレブ・イレンキ（ガーナ／ノアシェラン）
3位　ロドリゴ・モラ（ポルトガル／ポルト）
5位　キース・スミット（オランダ／AZ）
5位　ペドロ・エンリケ（ブラジル／ゼニト）
7位　ハイアン・ヴィトール（ブラジル／ヴァスコ・ダ・ガマ）
8位　ホルヘ・サリナス（スペイン／ラシン・サンタンデール）
9位　ジョアン・ガドゥ（フランス／ザルツブルク）
10位　アルバロ・モントーロ（ブラジル／ボタフォゴ）
11位　ヴィクトル・フロホルト（デンマーク／ポルト）
13位　コンスタンティノス・カレツァス（ギリシャ／ヘンク）
14位　小杉啓太（日本／ユールゴーデン）
22位　ダニエル・グジョンセン（アイスランド／マルメ）
59位　ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（日本／名古屋グランパス）
62位　マテオ・シルヴェッティ（アルゼンチン／インテル・マイアミ）
68位　中島洋太朗（日本／サンフレッチェ広島）
68位　ジルベルト・モラ（メキシコ／クラブ・ティフアナ）
68位　キム・ミンス（韓国／FCアンドラ）
77位　ネストリ・イランクンダ（オーストラリア／ワトフォード）
89位　佐藤龍之介（日本／サンフレッチェ広島）