¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬28Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎÅÅµ¤³¹¤Ç¼¾ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²ÈÎ´°ì¤¬¡ÖÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÅÅµ¤³¹¡¢½©ÍÕ¸¶¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥í¥±¸½¾ì¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÇ¯Ëö¤ÏÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢¿·µ¬°ìÅ¾¡¢²ÈÅÅ¤òÇã¤¤´¹¤¨¤ë¤È¤«¡¢¿·¤·¤¤¤Î¤òÇã¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥²¥ó¥Ð¤ò¸«¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈË¬¤ì¤¿ÌÜÅª¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È°ìÌÐ¤¬¡ÖËÍ¤Ï¶õµ¤À¶¾ô²Ã¼¾´ï¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ßÀ²È¤¬¡Ö¹¥¤¡¢¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡¢²È¤Ë²¿Âæ¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö10Âæ¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡Ä³Æ¥Õ¥í¥¢¤Ë3¤Ä¤°¤é¤¤¡£¼¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ55¡ó°Ê²¼¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼¼Æâ¤Ç¤Î¼¾ÅÙ°Ý»ý¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ·ò»Ê¤¬¡Ö¤Ó¤Ã¤·¤ã¤Ó¤·¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¸¤Ç¡¢¾²¤È¤«¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢ßÀ²È¤â¡Ö¥½¥Õ¥¡¡¼¤È¤«¡Ä¤°¤¸¤å¤¸¤å¤¸¤å¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¦¡×¤È¼¼Æâ¤ä²È¶ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢Á´Á³¡×¤È°ìÀÚ¼è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£