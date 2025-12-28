カフェの目印は南国ムード満点のヤシの木。建物の入り口にはスロープが設置されているので、車いすでもスムーズに入店することができます。



天気のいい日にはガラス窓の外、テラス席に出てみましょう。海に突き出すような形でテラス席が設置されているので、椅子に座れば視界に映るのは美しい空と白砂のビーチのみという絶好のロケーションです。波が砂浜に打ち寄せる音をBGMにしながらくつろぎのカフェタイムを楽しむことができます。テラスの横にある階段から自由にビーチに降りることもできるので、「ビーチで遊びたい！」というお子さまと一緒にお散歩することもできますよ。



1席限定の特別テラス

テラス席の中に、一席だけ特別な空間があります。より海を間近に見ることができるウッドデッキのテラス席がこちら。周囲には南国らしいタコノキが植えられているので、その木陰で涼しく過ごすことができます。



ウッドデッキのテラス席から見える景色。まるで海の上に浮かんでいるかのような空間が広がっている人気の席です。予約は不可なのでオープン直後の来店がおすすめ。屋根がないため雨の日には利用できませんが、座ることができたらラッキーですね。



店内にはおみやげを販売しているスペースも広くつくられています。定番の焼き菓子をはじめ、ロールケーキ 2200円などの生菓子、ジャム 360円や純黒糖 561円、サンゴ塩 750円などオリジナル商品が多数揃っています。空港から車で10分の場所にあるので、旅の終わりにおみやげを買い足したい時などにも便利ですよ。



島の思い出になりそうなハンドメイド雑貨も充実しています。貝殻を使ったイヤリングやピアスなどのアクセサリーが人気。家族やお友達と一緒に揃えてみるのも素敵です。



島ならではのピッツァや生搾りジュースが人気

人気の「鹿児島県産あおさとサーモンのピッツァ」2200円

奄美や鹿児島産の食材をふんだんに使ったフードメニューはピッツァやパスタなどのイタリアンが中心。奄美の海で獲れた新鮮な海の幸を使ったピッツァやパスタなど魅力的なメニューが揃っています。



店内にある石窯は本場イタリアから取り寄せたもの。椎の木を薪として使用しています。ピッツァは一枚ずつ注文を受けてから石窯で焼き上げるので、格別な香ばしさを感じることができます。



「グァバジュース」660円

とれたての奄美産のフルーツを自社工場で生搾りした新鮮なジュースは南国気分をより一層高めてくれます。



パンやアイスキャンデーをテイクアウトで

石窯ではパンも毎日焼いており、地元のファンも多く訪れます。焼き立ての香ばしい香りが漂うパンをテイクアウトして、海岸や公園などで味わえばピクニック気分を楽しめますよ。



昔懐かしいアイスキャンデーも各種揃っています。黒糖ミルクやさとうきび、塩ミルク、たんかんなど、奄美の素材を使ったアイスキャンデーがおすすめです。

ビーチが望めるカフェで素敵なひとときを過ごしませんか？



