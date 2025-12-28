石井杏奈、ミニ丈×ニーハイブーツで美脚披露「爽やかで似合う」「おしゃれなコーデ」の声
【モデルプレス＝2025/12/28】女優の石井杏奈が12月27日、自身のInstagramを更新。20日に出席した映画「楓」公開舞台挨拶の衣装姿を公開し、話題となっている。
【写真】27歳美人女優「さすがの着こなし」美脚輝く個性派ミニ丈コーデ
石井は「映画『楓』公開舞台挨拶のときの」とつづり、12月19日から公開されている同作品の舞台挨拶時の衣装姿を披露した。ケープのような形の青と白のストライプのトップスに黒いミニ丈ボトムを合わせ、スラリと伸びた脚にはニーハイブーツを履いている。
この投稿に、ファンからは「可愛いよー」「さすがの着こなし」「爽やかで似合う」「表情が素敵」「舞台挨拶行きたかったー」「おしゃれなコーデ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆石井杏奈、ミニ丈×ニーハイで美脚輝く
◆石井杏奈の投稿に反響
