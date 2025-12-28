＝LOVE大谷映美里、すっぴん＆肩出しのナチュラルショット披露にファン悶絶「透明感ですごすぎる」「ナチュラル可愛い」
【モデルプレス＝2025/12/28】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が12月28日までに、自身のInstagramを更新。すっぴんにメガネのナチュラルな姿を披露し、話題となっている。
【写真】指原プロデュース27歳美女、ファン悶絶のすっぴん姿
大谷は「すっぴんメガネ メイクしてない時はチークレンズにすると盛れる」とつづり、写真を投稿。すっぴんに頬がほんのり色づいて見えるメガネをかけ、美しい肩が際立つワンショルダーニットを着用したナチュラルな姿を披露した。
この投稿には「透明感すごすぎる」「飾らない美しさ」「ナチュラルで可愛い」「妖精さんみたい」「優勝してます」「トキメキすぎてつらい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュース27歳美女、ファン悶絶のすっぴん姿
◆大谷映美里、すっぴんメガネショット公開
大谷は「すっぴんメガネ メイクしてない時はチークレンズにすると盛れる」とつづり、写真を投稿。すっぴんに頬がほんのり色づいて見えるメガネをかけ、美しい肩が際立つワンショルダーニットを着用したナチュラルな姿を披露した。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿には「透明感すごすぎる」「飾らない美しさ」「ナチュラルで可愛い」「妖精さんみたい」「優勝してます」「トキメキすぎてつらい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】