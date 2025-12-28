¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×°ËÆ£Åí¡¹¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¡ß¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥³¡¼¥ÇÈäÏª¤ËÈ¿¶Á¡Ö´°àú¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡ÛABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿°ËÆ£Åí¡¹¤¬12·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐÁ´´éÀ°·Á¥â¥Ç¥ë¡Ö´°àú¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È
°ËÆ£¤Ï¡ÖºÇ¶á°¦¤ÎÉÔ»þÃå¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë ¤â¤¦°ì²ó¸«¤ÆÂô»³µã¤¤Þ¤·¤¿ ¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥É¥é¥Þ¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÀÖ¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÇò¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢ÀÖ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÄ¶ÀäÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤â¹æµã¤·¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢³»¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ2¤Ä¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÅç¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡ÖËèÆüÉ¬¤º¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎÅç¤«¤é°ÕÃæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»ØÌ¾¤·¹ç¤¤¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Åç´Ö¤ò¡ÈËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÍßË¾¤È¼»ÅÊ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤¯»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÂçÃÀ¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Îø°¦ÌÏÍÍ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡°ËÆ£Åí¡¹¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤«¤éÈþµÓ¥¹¥é¥ê
