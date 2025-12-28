¡ÖÀëºà¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¡ÖÀëºà¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤È¤è¤¯¸À¤¦¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡ÖÀëºà¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¡ÖÀëºà¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

Åú¤¨¤Ï´Á»ú4Ê¸»ú¡ª

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖÀëÅÁºàÎÁ¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

Àëºà¤È¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¤Ë¶¡¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î·ÊÉÊ¤Ê¤É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Î¤³¤È¡£

¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢º§³è¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ä¾¦ÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë»ñÎÁÁ´ÈÌ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡ÖÀëºà¼Ì¿¿¡×¤È¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ê¤É¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÇä¤ê¹þ¤ß¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ä¸ÄÀ­¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Ì¿¿¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô