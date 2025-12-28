¥ë¡¦¥Þ¥ó¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¡¡¥¸¥ç¥¦¥§¥Ã¥È¡¦¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡Ê2¡Ë¡¡Í§¿Í¶¦ºî¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ì¡¼¥µ¡¼
¥ë¡¦¥Þ¥ó3Ç¯Ï¢Â³¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤ÎÌµÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¨¥ê¥½¥ó»á¤Ï1952Ç¯¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¤ØÄ©¤à¤¬¡¢Àã¿¼¤¤Ã«Äì¤ØÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¦¥Ã¥É¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¥¸¥ç¥¦¥§¥Ã¥È¡¦¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ú¤Î¥¢¥ë¥ßÀ½¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¶¯¸Ç¤À¤Ã¤¿¤¬½Å¤¹¤®¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁ°Ã¼¤Ë1.5L¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¡¡¥¸¥ç¥¦¥§¥Ã¥È¡¦¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡¡Æ±»þ´ü¤Î±Ñ¹ñÀ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¿¤Á¡¡Á´117Ëç
Àï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ú¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Øµ¢¶¿¡£1985Ç¯¤Ë¡¢¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥·¡¼¥é¡¦¥ê¥Ã¥°»á¤ÎÉã¤¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¥¦¥§¥Ã¥È¡¦¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ú¡Ê1952Ç¯¼°¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤Ï¡¢¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í°Ê³°¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£1951Ç¯¤Î¥ê¥¹¥Ü¥ó¡¦¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬Í¥¾¡¡£Æ±Ç¯¤ÎRAC TT¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Î¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤¬¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤·¡¢1952Ç¯¤Î±Ñ¹ñRAC¥é¥ê¡¼¤Ç¤â¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1950Ç¯¤«¤é1952Ç¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¤¬¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÌµÌ¾¤È¤¤¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¹â¤¤ÀïÆ®ÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÎò»Ë¤Ø´¶²½¤µ¤ì¡¢º£¤Ç¤â¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«¡¼¡¦¥ì¡¼¥¹¤ØÄ©¤à¥Þ¥Ë¥¢¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
AC¥¨¡¼¥¹¤Ë¶á¤¤¥·¥ã¥·¡¼¤ØÃåÌÜ
¤½¤Î1¿Í¤¬¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥²¥¤¥ó»á¡£¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¡¦¥ª¡¼¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢3Âæ¤Î¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥ë¡¼¥ó¤Î¥¸¥ã¥Ù¥ê¥ó¤ò2Âæ½êÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥¸¥ç¥¦¥§¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Ë¥¢¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¥ì¡¼¥¹¤ØÄ©Àï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯¡£¡Ö¥ë¡¦¥Þ¥ó¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ËAC¥¨¡¼¥¹¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤¬¡¢²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ÇÇäµÑ¤·¡¢ÊÌ¤Î¥Þ¥·¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ø¶á¤¤¥·¥ã¥·¡¼¤ò¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤¬»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¡¢Èà¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¸¥ç¥¦¥§¥Ã¥È¡¦¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡Ê1953Ç¯¼°¡¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¡¼¥µ¡¼¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢¥ì¡¼¥µ¡¼¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥²¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇ½é´ü¤Î»îºî¼Ö¤ò´Þ¤à¡¢3Âæ¤Î¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤ò¹ØÆþ¡£¤½¤ÎÍ§¿Í¡¢¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢¥é¥¤¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¤Î1953Ç¯¼°¥Þ¥·¥ó¤ò»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥ßÀ½¥¯¥é¥ó¥¯¥±¡¼¥¹¤òÄ´Ã£¡£¥³¥ó¥í¥Ã¥É¤È¥Ô¥¹¥È¥ó¤ÏÆÃÃí¤·¡¢¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤é116ps¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡£4Â®MT¤Ï¡¢¥³¥é¥à¤«¤é¥Õ¥í¥¢¥·¥Õ¥È¤ØÊÑ¹¹¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥å¥ë¥¶¥ó¥Ì¤Ç190km/hÄ¶¤¨¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼
¥Ï¥ê¥¹¤Ï¡¢·ÚÎÌ²½¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ü¥ë¥È¤ÎÍ¾Ä¹ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤Î¤³¤®¤ê¤ÇÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¥Ð¥±¥Ä¤Ë½¸¤á¤ÆÂ¬¤Ã¤¿¤é¡¢2kg¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ËÜÍè¤Ï¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¤¬¼ý¤Þ¤ë¥ê¥¢ÉôÊ¬¤Ï¡¢ÍÈÎÏ¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤¯¥¨¥¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤¬³«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Î¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¯Îä¤¨¤½¤¦¤Ê¥ï¥¤¥ä¡¼¥á¥Ã¥·¥å¡£·Ú¤µ¤òµá¤á¤Æ¡¢¥É¥¢¤ÎÆâÄ¥¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥Èµ¢¤ê¤Ê¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¥¸¥ç¥¦¥§¥Ã¥È¡¦¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡Ê1953Ç¯¼°¡¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¡¼¥µ¡¼¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»²Àï4ÅÙÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ë¥ë¡¦¥Þ¥ó¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥ß¥å¥ë¥¶¥ó¥Ì¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢190km/h¤òÄ¶¤¨¤ë¤½¤¦¤À¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ñ¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¥ë¥·¥ã¥ó¤ä¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¡¢°ÕÍßÅª¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¡£
¡ÖÁà½ÄÀ¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¤Î¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¿¥¤¥ä¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤Ç¥é¥¤¥ó¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
1960Ç¯Âå¤Ë¤Ï°ìÁØ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤¿
ÃÎ¤ë¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ë»×¤¨¤ë¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤À¤¬¡¢À¸»º¿ô¤Ï4Ç¯´Ö¤Ç901Âæ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Áö¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç»ÄÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢400Âæ¤Û¤É¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ç¥¦¥§¥Ã¥È¼Ò¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼«¼Ò³«È¯¤Ø¼ºÇÔ¤·¡¢1955Ç¯¤ËÅÝ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
²¾¤Ë·Ð±Ä¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²«¶â´ü¤È¤¤¤¨¤¿1960Ç¯Âå¤Ë¡¢°ìÁØ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ËÌÊÆ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬³ð¤¨¤Ð¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£MG¤ä¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¥¸¥ç¥¦¥§¥Ã¥È¡¦¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ú¡Ê1952Ç¯¼°¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
ÊÝ¼éÅª¤À¤Ã¤¿1950Ç¯Âå¤Î±Ñ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì½Ö¤À¤¬¶¯¤¤¸÷¤òÊü¤Ã¤¿¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡£¿®ÍêÀ¤ÏÄã¤¯¤Ê¤¯¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë°úÎÏ¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¥¦¥§¥Ã¥È¡¦¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡Ê1950¡Á1954Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§895¥Ý¥ó¥É¡Ê1951Ç¯»þ¡Ë¡¿4Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó816Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¡Ê¸½ºß¡Ë
À¸»º¿ô¡§901Âæ
Á´Ä¹¡§4140mm
Á´Éý¡§1575mm
Á´¹â¡§1422mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§138km/h
0-97km/h²ÃÂ®¡§18.0ÉÃ
Ç³Èñ¡§8.9km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§813kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû1485cc ¼«Á³µÛµ¤ OHV
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§60ps/4500rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§11.5kg-m/3000rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§4Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¿¸åÎØ¶îÆ°