シャシー設計はポルシェ356の技術者

小さなジュピターは、グレートブリテン島中東部、ヨークシャー州ブラッドフォードに構えたジョウェット社のイメージを一新させた。設計は常識を覆すもので、少なくないレースで輝かしい勝利を収めた。今回お集まりいただいた3台が、その生き証人だ。

ジュピター誕生を促したのは、デザイナーのジェラルド・パーマー氏による4ドアモデル、ジョウェット・ジャベリン。オーバーヘッドバルブ・エンジンにモノコックシャシー、独立懸架サスペンション、流線型のボディなど、先進的な内容にあった。



手前からイングリッシュ・ホワイトのジョウェット・ジュピターと、ダーク・レッドのジュピター・クーペ、ライト・ブルーのオリジナルレーサー マックス・エドレストン（Max Edleston）

この技術へ、レーシングドライバーのアンソニー・ヒューム氏は着目。1949年に、同社へスポーツカーのアイデアを提案している。シャシー開発のため、オーストリアの自動車技術者、ロバート・エベラン・エバーホルスト氏が招かれた。

エバーホルストは、フェルディナンド・ポルシェ氏のもとでアウトウニオンへ関与。戦後はポルシェのグミュント工房へ合流し、リアエンジンの356の設計に携わった。

フロントに載る1.5L水平対向エンジン

モノコック構造の改変は、少量生産では難しいとエバーホルストは判断。鋼管フレームのシャシーを設計し、1.5L水平対向4気筒エンジンが前端に積まれた。ハイリフトカムに高い圧縮比、ツインキャブレターなどで、60psの最高出力が引き出された。

サスペンションは、前後ともトーションバーがスプリングを兼務。356と異なり、アンチロールバーも備わった。



ジョウェット・ジュピター（1953年式／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

スタイリングは、ジョウェット社に在籍したデザイナー、レグ・コーナー氏。筋肉質なフェンダーラインと、潰れたようなノーズを描き出している。フロントセクションは一体型のクラムシェル構造で大きく開き、整備性にも配慮された。

後端へスムーズに絞られるラインは、誰の目にも美しい。フロントの個性的な表情も、魅力的といえる。だが、水平対向エンジンであることを考えると、ボンネットのラインは不自然に高いかもしれない。

スポーティなボディにラウンジのような空間

イングリッシュ・ホワイトの見事な1台は、ガース・ライト氏が所有する完璧な状態の1953年式。なだらかにテールが傾斜し、後ろから眺めるとダッシュボードが丸見え。ソフトトップを閉めると、タイトなキャビンが強調される。

MG TDの2倍という新車価格を表すように、装備は充実。リアフェンダーの前には、磨かれたプロテクターが備わる。艶深いダッシュボードは、木目が美しい。この頃の英国製ロードスターとしては珍しく、サイドウインドウが上下に開閉する。



ジョウェット・ジュピター（1953年式／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

シガーライターとラジオも標準。ベークライト・ノブのスイッチがボディ色と調和する。スポーツカーらしいプロポーションながら、上品なラウンジ風の空間が生み出されている。コラムシフトも、レースよりツーリング重視であることを物語る。

軽快な反応 高い長距離との親和性

当時の自動車雑誌、オートスポーツ誌では、優れたコーナリング性能へ驚かれているが、現代の感覚では際立つほどではない。それでも、強固なシャシーと低い重心で、進路変更は軽快。ボディは外へ傾くが、路面をしっかり掴み続け、安定性は低くない。

60psといえどもトルクは太く、排気音はフォルクスワーゲン・ビートルのものを少し現代風にアレンジしたよう。フロントから、機械的なノイズが響いてくる。高域まで滑らかに回り、変速を少しサボっても粘り強い。



ジョウェット・ジュピター（1953年式／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

4速MTは、ファイナルギアがロングに変更され、加速力は本来より穏やか。トーションバーは柔らかく、乗り心地は快適。起伏が続く道を、清々しく疾走できる。サウンドは荒っぽいが、粗野な振動は生じず、長距離との親和性は高い。

モンテカルロへ挑んだ特注クーペ

独立したシャシー構造を理由に、ジュピターはコーチビルダーの注目を集めた。全体の1割は、ボディの載らないランニングシャシーで販売されたほど。殆どが英国の職人がボディを与えたが、イタリアのファリーナ社も4台を手掛けている。

ダーク・レッドの1台は、1952年にJEファー＆サン社によってボディが架装されている。ラリードライバーのロバート・エリソン氏が、1950年のラリー・モンテカルロでのクラス優勝を再現したいと、1951年にクーペを発注したことで生まれた。



ジョウェット・ジュピター・クーペ（1952年式／英国仕様）

現在のオーナーは、シーラ・リッグ氏。沢山のスペアパーツを積めることと、修理のしやすさが念頭に置かれ、美しいボディとはいいにくいと話す。丸く膨らんだドアも、工具などを積めるように考えられたもの。後席側は狭く、荷物置き場のようなものだ。

この続きは、ジョウェット・ジュピター（2）にて。