¾®ÌðÉô»Ô¤ÈÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®¤Î¸©¶¶á¤¯¤Î»û¤Ç¤Ï¡¢¤³¤È¤·1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ¼¤áÉÔÆ°¡×¤ÎË¡Í×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ª»¥¤ä±ïµ¯Êª¤Ê¤É¤¬Ê²¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®¤Î¶æÍø²àÍåÉÔÆ°»û¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î28Æü¤Ë¡Ö¤ªÉÔÆ°¤Î±ïÆü¡×¤È¤·¤ÆË¡Í×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¡¢¤³¤È¤·ºÇ¸å¤Î¡ÖÇ¼¤áÉÔÆ°¡×¤¬±Ä¤Þ¤ì¡¢Ìò³ä¤ò½ª¤¨¤¿¤ª»¥¤ä±ïµ¯Êª¤¬Ê²¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶æÍø²àÍåÉÔÆ°»û¡¡ ¸Þ½½Íò¸÷Ê÷ ½»¿¦
¡ÖÌ¤Á¾Í¤ÎºÒ³²Åù¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿Ãæ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ê¿²º¤ÊÇ¯¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¶æÍø²àÍåÉÔÆ°»û¤Ç¤Ï¡¢¸µÆü¤Î¸áÁ°0»þ¤«¤é6Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¸îËàÌÚ¤òÊ²¤¤¤ÆËÜÂº¤Ëµ§¤ë¡Ö½é¸îËàË¡¡×¤¬±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£