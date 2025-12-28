ENHYPEN、アニメイベントに登場 会場絶叫「キャー！」 声優陣も驚き“漫画みたい”
7人組グローバルグループ・ENHYPENENHYPEN（JUNGWON、SUNGHOON、JAY、SUNOO、HEESEUNG、JAKE、NI-KI）が28日、都内で行われた『DARK MOON -黒の月：月の祭壇-』Japan PremiereにSPゲストとして登場。会場から歓喜の悲鳴が上がった。
【写真】カッコイイ…！ブラックコーデのHEESEUNG＆JAY
声優陣に続き、ENHYPENがオールブラックコーデで登場すると、観客は「キャー！」と絶叫。先に登壇していた声優陣も、その歓声をほしがりつつ“漫画みたい”“絵みたい”とそのビジュアルに羨望のまなざしを送っていた。自己紹介では、JAYとJAKEが、“日本語がソコソコできる”とアピールし、感嘆の声が寄せられた。
本作は、7人組グローバルグループ・ENHYPENと、HYBEのオリジナルストーリープロジェクトのコラボレーションから生まれたウェブトゥーン『黒の月: 月の祭壇』が原作。ENHYPENにインスパイアされたキャラクターが登場し、名門ナイトスクール“デセリスアカデミー”を舞台に、謎の転校生・スハと、秘密を抱えるヴァンパイアの少年たちが交錯する物語が描かれる。
また、本作のオープニングテーマとエンディングテーマを、ENHYPENが担当することも発表された。OPテーマは「One In A Billion（Japanese Ver.）」（新曲）、EDテーマは「CRIMINAL LOVE」＆「Fatal Trouble」（既存曲※話数により使用楽曲が異なる）となる。
2026年1月9日からABEMAほか各配信サイトにて地上波同時独占配信されるほか、TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビなどで放送される。
イベントには、ENHYPENのほか、戸谷菊之介、清水大登、仲村宗悟、小笠原仁、土岐隼一、上村祐翔が登壇した。
