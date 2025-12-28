´ä¾ëñ¥¶õÅê¼ê¡ÊÉÙ»³¾¦½Ð¿È¡Ë¤ò·ãÎå¡¡ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¡¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç»ØÌ¾¡¡
¥×¥íÌîµå¤Îºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡¢ÉÙ»³¾¦¶È¹â¹»½Ð¿È¡¦´ä¾ëñ¥¶õÅê¼ê¤Î·ãÎå²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿·ãÎå²ñ¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤ä¸åÇÚ¤Ê¤É¤ª¤è¤½120¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³¾¦¶È¹â¹»½Ð¿È¤ÇÃæ±ûÂç³Ø¤Î´ä¾ëñ¥¶õÅê¼ê¤Ï¡¢ºÇÂ®152¥¥í¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤¬Éð´ï¤ÎËÜ³ÊÇÉº¸ÏÓ¤Ç¡¢º£Ç¯¡¢¥×¥íÌîµå¤Îºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¾ëñ¥¶õÅê¼ê
¡ÖµåÃÄ¤Î¥¨ー¥¹¤ËºÇ½ªÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
´ä¾ëÅê¼ê¤Ï¡¢¸åÇÚ¤«¤é±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¿§»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¡ÖÁá¤¯1·³¤Ç³èÌö¤·¤Æ¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤â»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£