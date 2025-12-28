¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢´¶¼Õ¤¢¤Õ¤ì¤ë10¼þÇ¯¡Ö»ä¤é¤·¤¤²Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¢£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥½¥í½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ-On The Way¡×¤ò¡¢¹ÈÇò¤À¤±¤Î¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ê¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ10¼þÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£10Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°¤ÏÉÔ°Â¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢10Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â20Ç¯30Ç¯¤È¤º¤Ã¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Î¶á¤¯¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤¬¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³×Ì¿Æ»Ãæ¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÀ¤³¦¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡º£Ç¯1Ç¯¤ò¡Öíþ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú1Ê¸»ú¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¤ª±¢¤Ç¼ï¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¿å¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ê¤¬½Ð¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Àºé¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Áö¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¡È¤ä¤ë¤·¤«¤Í¤¨¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¡ÖÊÑ¤Ê·Á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤é¤·¤¤²Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
