ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡Ê62¡Ë¤¬28Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î4ÃÄÂÎÅý°ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¡¢4ÃÄÂÎÅý°ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£°æ¾å¤Ï¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¡¢3¡Ý0¡Ê122¡Ý108¡¢119¡Ý109¡¢117¡Ý111¡Ë¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¡£¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¡¢¸µ5³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤ÇÀ¤³¦¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
ÉÛÂÞ¤Ï¡Ö2¥ö·îÁ°¤Îº£Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾°Ìï¤¯¤ó¤È¡£¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¤Ë3¡Ý0¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¡¢ËÉ±ÒÀ®¸ù¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È°æ¾å¤ò½ËÊ¡¡£¡Ö¥µ¥¦¥¸¤Ç¤Î²áÌ©¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢»î¹çÁ°¤Î¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸´¬¤Ä¾¤·¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬À¤³¦¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡£Ç¯´Ö»Í»î¹ç¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÆñ¹Ô¤ò¡¢²ÚÎï¤Ê¤ë¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö2025Ç¯¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀï¤¤¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÈÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿2026Ç¯¤âÂç¤¤ÊÌ´¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Keep¡¡going¡¤¡¡Monster¡ª¡¡¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢°æ¾å¤Ë¤Í¤®¤é¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÉÛÂÞ¤Ï°æ¾å¤ÎÇ®Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢19Ç¯11·î¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È¤Î½éÀïÁ°¤Ë¡Ö¥Ð¥È¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢ÉÛÂÞ¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿00Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¿·¡¦¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡£¡×¡ÊºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡Ë¤Çºî¶Ê¤·¤¿¡Ö¿·¡¦¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤Ç¡¢¸å¤Ë¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤¬03Ç¯¤ÎÊÆ±Ç²è¡Ö¥¥ë¡¦¥Ó¥ë¡×¤ÇÎ®ÍÑ¤·¤¿¡ÖBATTLE¡¡WITHOUT¡¡HONOR¡¡OR¡¡HUMANITY¡×¤¬¸¶¶Ê¡£ÉÛÂÞ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢Æ±Àï¤ÇÆþ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£