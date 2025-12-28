àµã¤ÃîÀèÀ¸á¥¹¥¯¡¼¥ë¥¦¥©¡¼¥º¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³¸ýÎÉ¼£¤µ¤óà¶µ¤¨»Òá¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¶á±Æ¤Ë¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡ÖÎÞ·Ò¤¬¤ê¡©¡×
82ºÐ¤¬40ºÐ¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÈºÆ²ñ
¡¡80Ç¯Âå¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Âç±Ç¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë⭐︎¥¦¥©¡¼¥º¡×(TBS)¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶µ»Õ¤¬¡¢¶µ¤¨»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¶á±Æ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡MBSËèÆüÊüÁ÷¡¦Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÉú¸«¹©¶È¹â¹»(¸½¡¦µþÅÔ¹©³Ø±¡)¤Ç4ÅÙ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿»³¸ýÎÉ¼£¤µ¤ó(82)¤È¡¢Æ±¹»OB¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄÃæ»ËÏ¯¤µ¤ó(40)¡£
¡¡2¿Í¤Ï23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤ÇÂÐÃÌ¡£¼Ì¿¿¤Ï¤½¤ÎºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Îà»ÕÄï2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¤Ï¡Ö»³¸ýÀèÀ¸¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë⭐︎¥¦¥©¡¼¥º´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö°ÎÂç¤Ê´ÆÆÄ¡×¡Ö¥Õ¥ß¤µ¤ó¤ÈÎÞ·Ò¤¬¤ê¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¸å1975Ç¯¤ËÉú¸«¹©¶È¤Ë¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤¿»³¸ý¤µ¤ó¤Ïà¿®¤ÏÎÏ¤Ê¤êá¤Î¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢Èó¹Ô¾¯Ç¯¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¸·¤·¤µ¤È°¦¾ð¤ò¤â¤Ã¤Æ»ØÆ³¤·¡¢1980Ç¯¤ËÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£Í¥¾¡Ã£À®¤Î½Ö´Ö¤Ï¿ÍÌÜ¤âØß¤é¤º¹æµã¤·àµã¤ÃîÀèÀ¸á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ºî²È¤ÎÇÏ¾ì¿®¹À¤¬Æ±¹»¤Îµ°À×¤ò¸µ¤Ë¼¹É®¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÍî¤Á¤³¤Ü¤ì·³ÃÄ¤Î´ñÀ×¡×¤¬¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë⭐︎¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¹¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Ö¥È¥è¥¿¥ô¥§¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Â¼¿¿Ìé¡£