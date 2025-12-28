¸½Ìò´Ç¸î»Õ¥°¥é¥É¥ëÅíÎ¤¤ì¤¢à½ãÇòá¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÀ¶Á¿¤À¤·¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖÊ¢¶ÚÁÇÅ¨!!¡×
¡¡¸½Ìò´Ç¸î»Õ¥°¥é¥É¥ë¤ÎÅíÎ¤¤ì¤¢¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤¿¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·Ý¿Í¥¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë2025¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¡¼?¡×¤È¡¢U-NEXT¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö·Ý¿Í¥¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë2025¡×¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£½ãÇò¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·Ý¿Í¥¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï2016Ç¯¤ËTBS¤Ç2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢11·î25Æü¤«¤éÂè3ÃÆ¤¬U-NEXT¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅíÎ¤¤Ïµ³ÇÏÀï¤Ë»²Àï¤·¤¿¡£¡¡¿åÊÕ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë1Ëç¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡×¡ÖÀ¶Á¿¤À¤·¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ¢¶ÚÁÇÅ¨!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£