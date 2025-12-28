Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø²¦¼ê¡¢Á´¹ñÁíÂÎ²¦¼Ô¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¤òÇË¤ê3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê69¡½66Ä»¼è¾ëËÌ¡Ê28Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË»Ò¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯Í¥¾¡¤ÇÆ±¹»½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯2°Ì¤Çº£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎV¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¡¡Ë¤ò69¡½66¡Ê21¡½13¡¢16¡½16¡¢17¡½23¡¢15¡½14¡Ë¤ÇÇË¤ê3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ºòÇ¯Âç²ñ·è¾¡¥«¡¼¥É¤ÎºÆ¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£29Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÊ¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¤ÈÅì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ï5ÅÀ¤ÎÀè¹Ô¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢µÈ²¬ÍÛ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç11ÅÀ¤òÏ¢¼è¤·¤ÆµÕÅ¾¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎËÜÅÄÉù°Ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤äÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê1Ç¯¡Ë¤â3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤¿¡£Âè2Q¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥¢¥º¥«¡Ê3Ç¯¡Ë¤é¤¬Ãæ¿´¤ÎÁê¼ê¤Î¹¶¤á¤Ë¶ì¤·¤ß2ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜÅÄ¤äµÈ²¬¤¬Í×½ê¤Ç¡¢3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤Ï³«»Ï¤«¤éÄ»¼è¾ëËÌ¤Ë3Ï¢Â³¤Ç3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤ìµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢¥ß¥¹¤â½Ð¤ÆÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÈ²¬¤Î3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¡¢¥é¥¹¥È1ÉÃ¤Ç·ª¸¶ºéÂÀÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ç¶Ïº¹¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ºÇ½ªQ¤Ï¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤Ç¤·¤Î¤®¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ï1²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¡£½éÀï¤ÏÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ò84¡½41¤ÇÇË¤ê¡¢2²óÀï¤Ï±©¹õ¡Ê»³·Á¡Ë¤Ë99¡½62¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£26Æü¤Î3²óÀï¤Ï³«»Ö¹ñºÝ¡Ê¿·³ã¡¡Ë¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢±äÄ¹¤ÎËö¤Ë77¡½75¤È·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÏÅÚ±ºÆüÂç¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Ë81¡½67¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¯¹ë¤¬½¸¤Þ¤ë18ºÐ°Ê²¼¤Î¡ÖU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¤ÏÂç²ñ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£Æ±¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï55¡½47¤ÇÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Àº£Âç²ñ¤Ï¡¢²áµî4Ç¯¤Ç3ÅÙ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡£5ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡¢¤¢¤È1¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£