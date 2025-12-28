¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¤¬Íèµ¨ÆÃ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÁª¼ê2¿Í¤òÌ¾»Ø¤·¡¡ÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ö¸µµ¤¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¡×¤È¥¨¡¼¥ë
¡¡Á°¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¡Ê57¡Ë¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÃÓ»³Î´´²´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤Î1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¿Í¤Î¼ÂÌ¾¤òµó¤²¤ÆÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Þ¤Ç6Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î2021Ç¯¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¹âÄÅ»á¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¤ÏÆüÊÆÄÌ»»313¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤âÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿±ì»³¸÷µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê63¡Ë¤«¤é¡ÖÍèµ¨´üÂÔ¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò²¿¿Í¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±üÀî¤ÈÔ÷Æó¡×¤ÈÍèµ¨¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì±¦ÏÓ¡¦±üÀî¶³¿Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤ÈÍèµ¨¤ÏÁá¤¯¤â¥×¥í11Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº¸ÏÓ¡¦¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤Î2¿Í¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍèÇ¯¤âºÆÍèÇ¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¹âÄÅ»á¤Î´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤2¿Í¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæ¿´¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡¢Åê¤²¤ë¤Û¤¦¤Ï¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÓ»³¤µ¤ó¡¢À¨¤¯º£¸µµ¤¤¤¤¤¤Î¤Ç¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î¸µµ¤¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£Æñ¤·¤¤´ÆÆÄ¶È¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤Í¡¢ÃÓ»³¤µ¤ó¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¼þ¤ê¤Î¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤ÊÎÏ¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£