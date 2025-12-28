お笑いタレントのキンタロー。の斬新なものまねショットが、話題を呼んでいる。

キンタロー。は２８日までに自身のインスタグラムで「アバター〜二等身ｖｅｒ．〜Ａｖａｔａｒ〜ｄｏｕｂｌｅ ｈｅａｄ ｓｉｚｅ ｖｅｒ．〜」と始め、全身を真っ青にしたなりきりショットを披露。

「アバターものまねをディズニーさんの全面協力でさせて頂きました いつもの自メイクではなく遂に特殊メイクさんまで登場」と本格的なその舞台裏を明かすと、「もはやこれはキンタロー。ってわからないかなと心配したが…等身で余裕で分かると言う 神はこのために我を２等身の妖精にしたのですね…． 是非実写版２等身バージョンが必要な時はいつでも駆けつけます」とつづった。

この投稿にファンからは「ほんとさあｗｗ」「世界のキンタローに進化するスピード速すぎる〜」「これはもう、ねぶた祭りに次ぐ芸術です」「斬新過ぎるけど村人に混じってて欲しい クオリティ高すぎー」「なんにでもなれそうな気がする」「天才すぎて年末の疲れが吹き飛びました」などの声が寄せられている。