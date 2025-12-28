°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¡ÀÐÀî¡¦ÄÅÈ¨Ä®¤Î¶æÍø²àÍåÉÔÆ°»û¤Ç¡ÖÇ¼¤áÉÔÆ°¡×¡¡
ÄÅÈ¨Ä®¤Î¶æÍø²àÍåÉÔÆ°»û¤Ç¤³¤È¤·1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ëÇ¼¤áÉÔÆ°¤ÎË¡Í×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ª»¥¤ä±ïµ¯Êª¤Ê¤É¤¬Ê²¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅÈ¨Ä®¤Î¶æÍø²àÍåÉÔÆ°»û¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î28Æü¤Ë¤ªÉÔÆ°¤Î±ïÆü¤È¤·¤ÆË¡Í×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤³¤È¤·ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ¼¤áÉÔÆ°¡×¤¬±Ä¤Þ¤ì¡¢Ìò³ä¤ò½ª¤¨¤¿¤ª»¥¤ä±ïµ¯Êª¤¬Ê²¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸Þ½½Íò ¸÷Ê÷ ½»¿¦
¡ÖÄ¹Ç¯¡¢Ì¤Á¾Í¤ÎºÒ³²Åù¤Ë¸«Éñ ¤ï¤ì¤¿Ãæ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì°ì À¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª²á¤´¤·¤Ë ¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ê¿²º¤ÊÇ¯¤¬¤³ ¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È ´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¶æÍø²àÍåÉÔÆ°»û¤Ç¤Ï¡¢¸µÆü¤Î¸áÁ°0»þ¤«¤é6Æü¤Î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¸îËàÌÚ¤òÊ²¤¤¤ÆËÜÂº¤Ëµ§¤ë¡Ö½é¸îËàË¡¡×¤¬±Ä¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹