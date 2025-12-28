大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサルが２８日、東京・渋谷のＮＨＫホールでスタートした。

２００９年に紅白からの勇退を宣言していた布施明は、１６年ぶりの出場。７８歳での出場は、特別枠の堺正章の７９歳に次いでの年長者。今年デビュー６０周年。万感の思いで「ＭＹ ＷＡＹ」を披露する。「６０周年を区切りに、最後のピリオドとしてやることになりました。１６年前に若い人に席を譲ろうと思ったら、今度は若い人から席を譲るからと言われた」と笑った。

歌唱するのは１６年前と同じ「ＭＹ ＷＡＹ」。先輩から「数年経って同じ歌を歌ってもまた違う」と言われてきたが、リハーサルで歌唱し「同じ歌でもこんなに気持ちが違うんだなと感じた」と実感。１８日に７８歳を迎えたが「９０代では無理だけど、少しでも長く（歌いたい）」。同世代に向けて「みんなずっと歌い続けてもらいたい」と呼びかけた。

初共演の歌い手も多く、会いたいアーティストについて「お会いしたことのない、皆さん」と回答。「若いアーティストがいるから、私たちのエンターテインメントはやれている。若い人を目の当たりにできるのは楽しみ」と期待していた。