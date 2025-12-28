¸µSKE48¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óµ±¤¯¥¤¥¨¥í¡¼¥Ó¥¥Ë»Ñ¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÌåÀä¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡Û¸µSKE48¤Î¹¾äÆÍµÆà¤¬12·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐ¸µSKE¥á¥ó¡Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ð¥¹¥È¡õ¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ
¹¾äÆ¤Ï¡ÖBUBKA 2·î¹æËÜÆüÈ¯Çä¡ª¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥ÈÈÇ¤ÏÉ½»æ¤Ç¤¹ À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢»¨»ï¡ÖBUBKA¡×¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤È¡¢½À¤é¤«¤Ê¶ÊÀþÈþ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ëÃ¸¤¤¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐ¸µSKE¥á¥ó¡Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ð¥¹¥È¡õ¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ
¢¡¹¾äÆÍµÆà¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥Ó¥¥Ë¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óÈäÏª
¹¾äÆ¤Ï¡ÖBUBKA 2·î¹æËÜÆüÈ¯Çä¡ª¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥ÈÈÇ¤ÏÉ½»æ¤Ç¤¹ À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢»¨»ï¡ÖBUBKA¡×¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤È¡¢½À¤é¤«¤Ê¶ÊÀþÈþ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ëÃ¸¤¤¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¹¾äÆÍµÆà¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û