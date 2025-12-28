¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×½àÍ¥¾¡¡¦¤äÃÄ¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¤¬ÆþÀÒÈ¯É½ ¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡Û¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¤äÃÄ¤Î¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¡Ê44¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°ìÈÌ½÷À¤È¤ÎÆþÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆþÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×½àÍ¥¾¡¼Ô
°ËÆ£¤Ï¡Ö»ä¤´¤È¤Ç¤¹¤¬ ¤³¤ÎÅÙ¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ½÷À¤ÈÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Öº£¸å¤È¤â¡¢¤äÃÄ¤â¤Ò¤È¤Ä¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÆ£¤Ï¡¢1981Ç¯3·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¤äÃÄ¤Î¥Ü¥±¡¦±éµ»Ã´Åö¡£¤Û¤«¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËÜ´Ö¥¥Ã¥É¡Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ë¡¢ÃæÅèµý¡Ê¥Ü¥±¡¦¥Í¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ë¡£2022Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¡ÊTBS¡Ë·è¾¡¤Ë4Âç²ñÏ¢Â³¿Ê½Ð¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏÆ±Âç²ñ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾Þ¥ì¡¼¥º¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢2020Ç¯¡ÖÂè14²ó»³-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×Í¥¾¡¡¢2020Ç¯¡ÖÂè14²óSMA¥Û¡¼¥×Âç¾Þ¡×Í¥¾¡¡¢2023Ç¯¡ÖÂè11²ó ¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡Ø¥Í¥¿¥®¥ê¥Ã¥·¥åNIGHT¡ÙÍ¥¾¡¡¢2025Ç¯¡Ö¥Í¥¿¥Ñ¥ì¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼GP¡×Í¥¾¡¤Ê¤É¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆþÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×½àÍ¥¾¡¼Ô
¢¡¤äÃÄ¡¦¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¡¢ÆþÀÒÈ¯É½
°ËÆ£¤Ï¡Ö»ä¤´¤È¤Ç¤¹¤¬ ¤³¤ÎÅÙ¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ½÷À¤ÈÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Öº£¸å¤È¤â¡¢¤äÃÄ¤â¤Ò¤È¤Ä¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¤äÃÄ¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×4Ç¯Ï¢Â³·è¾¡¿Ê½Ð¤ÇÏÃÂê
°ËÆ£¤Ï¡¢1981Ç¯3·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¤äÃÄ¤Î¥Ü¥±¡¦±éµ»Ã´Åö¡£¤Û¤«¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËÜ´Ö¥¥Ã¥É¡Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ë¡¢ÃæÅèµý¡Ê¥Ü¥±¡¦¥Í¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ë¡£2022Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¡ÊTBS¡Ë·è¾¡¤Ë4Âç²ñÏ¢Â³¿Ê½Ð¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏÆ±Âç²ñ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾Þ¥ì¡¼¥º¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢2020Ç¯¡ÖÂè14²ó»³-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×Í¥¾¡¡¢2020Ç¯¡ÖÂè14²óSMA¥Û¡¼¥×Âç¾Þ¡×Í¥¾¡¡¢2023Ç¯¡ÖÂè11²ó ¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡Ø¥Í¥¿¥®¥ê¥Ã¥·¥åNIGHT¡ÙÍ¥¾¡¡¢2025Ç¯¡Ö¥Í¥¿¥Ñ¥ì¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼GP¡×Í¥¾¡¤Ê¤É¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û