¡Ö´ß¤Ë»àÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡Ä¡×¡¡¼¯»ùÅç»Ô¡¦ºùÅç¤Îº½ÉÍ¤Ç¿È¸µÉÔÌÀ¤Î½÷À¤Î°äÂÎ
¼¯»ùÅç»Ô¡¦¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç»ÔºùÅçÀ¾Æ»Ä®¤Ç¡Ö´ß¤Ë»àÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄà¤ê¿Í¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬º½ÉÍ¤Ç½÷À¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÃæÇ¯¤«¤éÇ¯ÇÛ¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿ÈÄ¹¤ª¤è¤½150¥»¥ó¥Á¤ÎÃæÆù¤Ç¡¢¹õÈ±¤ÎÃ»È±¡¢¾åÃå¤Ï¹õ¤Î¥Ñー¥«ー¡¢Ãã¿§¤Î¥º¥Ü¥ó¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍçÂ¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ç½÷À¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë»à°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
