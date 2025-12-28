Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、永瀬廉のバディ役にメンバー大興奮「すごいよ！」「楽しみ!!」日曜劇場『リブート』でドラマ初出演
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
12月22日（月）の放送では、2026年1月スタートのTBS系日曜劇場「リブート」に藤澤が出演することを報告。大森、若井とともに喜びを分かち合いました。
2026年1月より放送が開始されるTBS系日曜劇場「リブート」に、藤澤の出演が決定しました。藤澤が演じるのは、永瀬廉さん（King ＆ Prince）演じるNPO法人「しぇるたー」職員・冬橋航（ふゆはし・こう）の唯一無二のバディ、霧矢直斗（きりや・なおと）です。鈴木亮平さん演じる主人公たちと、さまざまな局面で関わる裏組織側の重要人物として、物語のさまざまな局面に関わる役どころを担います。なお、本作が藤澤にとって連続ドラマ初出演となります。
大森：日劇ですか！ りょうちゃん（藤澤）！
藤澤：初めての連ドラ出演が日劇でございます……！
大森：すごいよ！ 初めての映画が主演くらいすごいよ、それ〜！
藤澤：いや、それ、君（きみ）……。
※大森は2025年4月公開のミステリー映画「#真相をお話しします」で、timeleszの菊池風磨さんとW主演をつとめました。
大森：（笑）。りょうちゃんは、1月からのTBS 日曜劇場「リブート」に出演するということで…… “霧矢直斗” だったわけですね！
藤澤：はい！ 霧矢くんでございます！
大森：霧矢くんの勇姿を、みなさん1月から見届けてあげてください！ りょうちゃん、どうでした？
藤澤：すごい内容になっているので！ 僕自身、ドラマの撮影は初めてだったというのももちろんあるんですけど……そこに葛藤した部分はありますけど、お話の内容もすごく複雑に光っているので、そこもぜひ楽しんでいただけたらな、と思いますね！
若井：どう絡んでくるのかっ！
大森：お楽しみにっ！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
12月22日（月）の放送では、2026年1月スタートのTBS系日曜劇場「リブート」に藤澤が出演することを報告。大森、若井とともに喜びを分かち合いました。
Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架
2026年1月より放送が開始されるTBS系日曜劇場「リブート」に、藤澤の出演が決定しました。藤澤が演じるのは、永瀬廉さん（King ＆ Prince）演じるNPO法人「しぇるたー」職員・冬橋航（ふゆはし・こう）の唯一無二のバディ、霧矢直斗（きりや・なおと）です。鈴木亮平さん演じる主人公たちと、さまざまな局面で関わる裏組織側の重要人物として、物語のさまざまな局面に関わる役どころを担います。なお、本作が藤澤にとって連続ドラマ初出演となります。
⏻ 𝟏月𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 日曜劇場 ⚡️— 【公式】日曜劇場『リブート』2026年1月18日スタート (@reboot_tbs) December 9, 2025 https://twitter.com/reboot_tbs/status/1998227913347579969?ref_src=twsrc%5Etfw
『リブート』
- 新キャスト発表 -
鈴木亮平演じる２人の主人公と
様々な局面で関わる裏組織の最強バディが解禁！
◼ 冬橋 航 #永瀬廉 https://twitter.com/hashtag/%E6%B0%B8%E7%80%AC%E5%BB%89?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
NPO法人「しぇるたー」職員/合六の部下
◼ 霧矢直斗 #藤澤涼架 https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%BE%A4%E6%B6%BC%E6%9E%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
冬橋の仕事仲間#日曜劇場リブート https://twitter.com/hashtag/%E6%97%A5%E6%9B%9C%E5%8A%87%E5%A0%B4%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/pksPvlm5J7 https://t.co/pksPvlm5J7
大森：日劇ですか！ りょうちゃん（藤澤）！
藤澤：初めての連ドラ出演が日劇でございます……！
大森：すごいよ！ 初めての映画が主演くらいすごいよ、それ〜！
藤澤：いや、それ、君（きみ）……。
※大森は2025年4月公開のミステリー映画「#真相をお話しします」で、timeleszの菊池風磨さんとW主演をつとめました。
大森：（笑）。りょうちゃんは、1月からのTBS 日曜劇場「リブート」に出演するということで…… “霧矢直斗” だったわけですね！
藤澤：はい！ 霧矢くんでございます！
大森：霧矢くんの勇姿を、みなさん1月から見届けてあげてください！ りょうちゃん、どうでした？
藤澤：すごい内容になっているので！ 僕自身、ドラマの撮影は初めてだったというのももちろんあるんですけど……そこに葛藤した部分はありますけど、お話の内容もすごく複雑に光っているので、そこもぜひ楽しんでいただけたらな、と思いますね！
若井：どう絡んでくるのかっ！
大森：お楽しみにっ！
Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624