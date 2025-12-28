3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。12月22日（月）の放送では、2026年1月スタートのTBS系日曜劇場「リブート」に藤澤が出演することを報告。大森、若井とともに喜びを分かち合いました。

Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架

⏻ 𝟏月𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 日曜劇場 ⚡️

『リブート』



- 新キャスト発表 -



鈴木亮平演じる２人の主人公と

様々な局面で関わる裏組織の最強バディが解禁！



◼ 冬橋 航 #永瀬廉 https://twitter.com/hashtag/%E6%B0%B8%E7%80%AC%E5%BB%89?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

NPO法人「しぇるたー」職員/合六の部下



◼ 霧矢直斗 #藤澤涼架 https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%BE%A4%E6%B6%BC%E6%9E%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

冬橋の仕事仲間#日曜劇場リブート https://twitter.com/hashtag/%E6%97%A5%E6%9B%9C%E5%8A%87%E5%A0%B4%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/pksPvlm5J7 https://t.co/pksPvlm5J7 — 【公式】日曜劇場『リブート』2026年1月18日スタート (@reboot_tbs) December 9, 2025 https://twitter.com/reboot_tbs/status/1998227913347579969?ref_src=twsrc%5Etfw

2026年1月より放送が開始されるTBS系日曜劇場「リブート」に、藤澤の出演が決定しました。藤澤が演じるのは、永瀬廉さん（King ＆ Prince）演じるNPO法人「しぇるたー」職員・冬橋航（ふゆはし・こう）の唯一無二のバディ、霧矢直斗（きりや・なおと）です。鈴木亮平さん演じる主人公たちと、さまざまな局面で関わる裏組織側の重要人物として、物語のさまざまな局面に関わる役どころを担います。なお、本作が藤澤にとって連続ドラマ初出演となります。大森：日劇ですか！ りょうちゃん（藤澤）！藤澤：初めての連ドラ出演が日劇でございます……！大森：すごいよ！ 初めての映画が主演くらいすごいよ、それ〜！藤澤：いや、それ、君（きみ）……。※大森は2025年4月公開のミステリー映画「#真相をお話しします」で、timeleszの菊池風磨さんとW主演をつとめました。大森：（笑）。りょうちゃんは、1月からのTBS 日曜劇場「リブート」に出演するということで…… “霧矢直斗” だったわけですね！藤澤：はい！ 霧矢くんでございます！大森：霧矢くんの勇姿を、みなさん1月から見届けてあげてください！ りょうちゃん、どうでした？藤澤：すごい内容になっているので！ 僕自身、ドラマの撮影は初めてだったというのももちろんあるんですけど……そこに葛藤した部分はありますけど、お話の内容もすごく複雑に光っているので、そこもぜひ楽しんでいただけたらな、と思いますね！若井：どう絡んでくるのかっ！大森：お楽しみにっ！

Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



