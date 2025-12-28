¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û60¼þÇ¯¤ÎÉÛ»ÜÌÀ¡¡16Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò¤Ï¡Öº£ÅÙ¤Ï¼ã¤¤¿Í¤«¤éÀÊ¤ò¾ù¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÉÛ»ÜÌÀ¡Ê78¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡09Ç¯¤Þ¤Ç¹ÈÇò25²ó½Ð¾ì¤Î¾ïÏ¢¡£º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤¢¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢ÂçÉñÂæ¤ØÉü³è¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö5·î¤Ë¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡¤Î¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤â¤¦1²ó¹ÈÇò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤È¡×¡£»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡Ö60¼þÇ¯¤Î¥Ô¥ê¥ª¥É¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ð¾ì¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼ã¼ê¤ËÆ»¤ò¾ù¤ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¹ÈÇò¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï¼ã¤¤¿Í¤«¤éÀÊ¤ò¾ù¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤ï¤ì¤¿¡Ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤éÀ¤³¦¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë²Î¼ê¤¿¤Á¤¬²Î¤¤ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¡ÖMY¡¡WAY¡×¤ò¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¡£¡ÖÀèÇÚ¤¬¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸²Î¤Ç¤âÇ¯Îð¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤³¤Î²Î¤òº£²Î¤Ã¤Æ¤â¿ôÇ¯¤¿¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤¦¤ó¤À¤¾¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡£78ºÐ¤ÎÉÛ»ÜÌÀ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¡ÖMY¡¡WAY¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£