【紅白リハ】アイナ・ジ・エンド、ソロ初出場の紅白へ まさかのルーティンに会場驚き
■『第75回NHK紅白歌合戦』リハーサル1日目（28日、東京・渋谷 NHKホール）
ソロ初出場となるアイナ・ジ・エンドが、報道陣の取材に応じた。本番では、今年世界的にヒットした人気アニメ『ダンダダン』第2期のオープニングテーマ「革命道中-On The Way」を、紅白だけの『ダンダダン』スペシャル映像とともに披露する。
アイナはデコルテ、へそ、太ももを大胆に見せた、ロックテイストの衣装で登場。髪も含め、全身紅で統一させた。「革命道中という楽曲をライブやテレビで歌わせていただいてきたんですけど、その中でも最新の衣装をリハで着ました」とし、本番では、「一生でいちばんきれいな状態で、だけど毒っぽさもあるような、だけどアイナ・ジ・エンドらしく作りたいなと思っています」と笑顔を見せた。
初出場について、「日本の伝統ある番組で、年1回のみんなが楽しみにしている歌のお祭りのような番組なので、精一杯、恥のないようにやりきりたいです」と意気込んだアイナ。
前所属グループ・BiSHで出場した紅白を振り返り、「ハンバーガーを買っておいているんですけど、スタッフさんに食べられちゃって、本番前に泣き喚いたんです。なので、本番前に好きなものを食べたい」とにっこり。続けて「まずはカフェラテを飲みたいんですけど、おにぎりは最低2個は食べたい。あとはハンバーガーを」とすらりとしたスタイルとは裏腹なまさかの大食感ぶりを見せ、報道陣を驚かせた。
