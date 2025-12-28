¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¡Ö·³»ö²½¤ò²ÃÂ®¡×¡¡¥í¥·¥¢³°Áê¡¢ÂæÏÑ½ä¤êÃæ¹ñ»Ù»ý
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢²¼¤Ç¤ÎËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î»ØÆ³Éô¤Ï·³»ö²½¤ò²ÃÂ®¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ç¥í¥·¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤ò»Ù»ý¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢ÆüËÜ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£¥¿¥¹ÄÌ¿®¤¬28Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ä¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î²áµîºÇÂç¤ÎËÉ±ÒÈñ·×¾å¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿È¯¸À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¡Ö·³»ö²½¤Î²ÃÂ®¡×¤¬¡ÖÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£