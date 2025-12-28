¡ÚÍÇÏµÇ°¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡È¥´¡¼¥¸¥ã¥¹ÊÑ²½¡É´¨¶õ¤ÎÍ¼Êë¤ì¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¢ª¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È»Ñ¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡JRAÇ¯´Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê38¡Ë¤¬28Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè70²ó¡¡ÍÇÏµÇ°¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤â»²²Ã¡£Æü¤¬Íî¤Á¤¿¶¥ÇÏ¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò¾Ð´é¤ÇÌþ¤ä¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯Ï¢¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÌò¡£¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÉ½¾´¼°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´Ñ½°¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Èô¤ó¤À¡£¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÎC¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¼øÍ¿¡£µÇ°»£±ÆÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´é¾®¤µ²á¤®¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤â¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤Ð¤Ã¡ª¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡ÖÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡´¨¤¤Ãæ¡¢Â¿¤¯¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿Ä¹ß·¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó´¨¤¤Ãæ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â1Ç¯´Ö¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¶¥ÇÏ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò·Ð¤Æº£Æü¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Æü¤¬Êë¤ì¤¿¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤Î¾å¤Ë¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤êÅÐ¾ì¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ö¡¼¥Ä¤¬°ìÁØ±Ç¤¨¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëÄ¹ß·¤Î»Ñ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ï¥Ý¥Ã¥«¥Ý¥«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡ÊÉ½¾´¼°¤ò½ª¤¨¡ËËÜÇ¯¤âÍÇÏµÇ°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÍÇÏµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¹æ¤ÈC.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¡¢¤«¤Äº£Ç¯¤ÏÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎGI¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¶½Ê³¤¬¾ìÆâÁ´ÂÎ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÇÏµÇ°¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤³¤ÎÇ¯Ëö¤Î°ìÂÎ´¶¤Ï¡¢²¿ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤â¤ä¤Ï¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤âÂô»³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤â¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¡¢¤ª¿ÈÂÎ¤´¼«°¦¤¤¤¿¤À¤¡¢¤É¤¦¤¾ÎÉ¤¤Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¡ÍÇÏµÇ°¡¡1956Ç¯¤ËÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¤ÎÂè2ÂåÍý»öÄ¹¡¦ÍÇÏÍêÇ«¤ÎÄó°Æ¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Ãæ»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬Á°¿È¡£57Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Íý»öÄ¹¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤Æ²þÌ¾¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç½ÐÁöÇÏ¤òÁª¤ÖÊý¼°¤äÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊë¤ì¤ÎÉ÷Êª»í¡£1Ãå¾Þ¶â¤Ï5²¯±ß¡£