¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×Èþ¾¯½÷¤¬¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¹ßÎ×¡¡±þ±ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËSNSÊ¨¤¯¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡×¤ÎÀ¼¤â
¡ãÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ä¡þ28Æü¡þ³«²ñ¼°¡þ¹ñÎ©¡¡
½÷Í¥ÃÓÃ¼°É»ü¡Ê18¡Ë¤¬¡¢¡ÖÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÎÂè21ÂåÌÜ±þ±ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
³«²ñ¼°¤Ç¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÉ½¹»¤òÀèÆ³¤¹¤ë·Á¤ÇÅÐ¾ì¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ö¥ì¥¶¡¼»Ñ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤â¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÃÓÃ¼¤Ï¡ÖÁ´¹ñ3735¹»¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ò¡¢»ä¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿
SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢ÃÓÃ¼¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÃÓÃ¼°É»ü¤«¤ï¤¤¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤Î±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç°ìÈÖ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÖÃÓÃ¼°É»ü¤Á¤ã¤ó¤¯¤½¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä¥¯¥é¥¹¤Ë¤³¤ó¤Ê»Ò¤¤¤¿¤é³Ø¹»µÙ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÃÓÃ¼¤Ï¥Æ¥£¡¼¥ó»ï¡Ö¥Ë¥³¥é¡×¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¤Ç¡¢22Ç¯TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯¤«¤é¼ã¼ê½÷Í¥¤ÎÅÐÎµÌçÅªÂ¸ºß¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡×¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡ËCM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢24Ç¯±Ç²è¡ÖÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î¼Â¼Ì±Ç²è½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤â·ëº§¾ðÊó»ï¡Ö¥¼¥¯¥·¥£¡×15ÂåÌÜCM¥¬¡¼¥ë¤Ë¤â½¢Ç¤¡£º£Ç¯¤â±Ç²è¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡¡Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡×¡ÖÇò¤Î²Ö¼Â¡×¤Ê¤É¡¢½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼±þ±ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï½éÂå¤òËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó¡¢2ÂåÌÜ¤ò¿·³À·ë°á¤¬Ã´Åö¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÀîÅç³¤²Ù¡¢¹À¥¥¢¥ê¥¹¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢±ÊÌî²ê°ê¡¢üâ¶¶¤Ò¤«¤ë¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤é¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£