¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£½©ÅÄ»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç¤ÏÀµ·î¤Ë¶¡¤¨¤ë¶ÀÌßÍÑ¤ÎÌß¤Ä¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ28Æü¤«¤é¶Æâ¤Î¾þ¤ê¤Ä¤±¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢½©ÅÄ»Ô¤ÎÁí¼Ò¿À¼Ò¡£
28Æü¤ÏÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¿ÀÍÍ¤Ë¤ª¶¡¤¨¤¹¤ë¶ÀÌßºî¤ê¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¸©»º¤Î¥â¥ÁÊÆ¤¢¤ï¤»¤Æ15¥¥í¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£·î¤ÈÂÀÍÛ¤òÉ½¤¹¤È¤¤¤¦ÆóÃÊ¤Î¶ÀÌß¡£Ê¿²º¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è½»Ì±¡Ö¼ê¤Î·Á¤Ç´Ý¤¯¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê´Ý¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÏ°è½»Ì±¡Öº£Ç¯¤¤¤í¤¤¤í¤È¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤·ù¤Ê»ö·ï¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¡ÊÍèÇ¯¤Ï¡Ë¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤¤¤Þ¤¹¡×
ËèÇ¯¡¢½é·Ø¤Ë¤Ï1Ëü¿Í¤Û¤É¤¬Ë¬¤ì¤ëÁí¼Ò¿À¼Ò¡£¶ÀÌß¤Ï¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¸µÆü¤ÎºÐÃ¶º×¤ÇÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£