Áª¼ê¤¬Áª¤Ö25Ç¯MVP¤ÏFW¾åÅÄåºÀ¤¤Ë·èÄê!! J1&J2&J3¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ï³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤«¤éÁª½Ð
¡¡ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê²ñ(JPFA)¤Ï28Æü¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿JPFA½êÂ°Áª¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖJPFA¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤¬¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ë·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ïº£µ¨¤Î¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¡£2ÅÙ¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢17»î¹ç18ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤ÆÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¤ÎºÂ¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢J1ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºGKÁáÀîÍ§´ð¡¢J2ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ï¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯FWÅÏîµ¿·ÂÀ¡¢J3ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ÏÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£FWÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³Æ¾Þ¤ÏJPFA½êÂ°Áª¼ê¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
