¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÃËÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØMEN¡ÇS NON-NO¡Ê¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡Ë¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥âー¥É¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
¢£Æ»»Þ½ÙÍ¤¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ
Æ»»Þ¤Ï¡¢¡ÖMEN¡ÇS NON-NO¡¡1¡¦2·î¹çÊ»¹æother cut¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤ë¥âー¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¼Ì¿¿¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢·×8ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ËÜÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤ÎË¹»Ò¤ò¿¼¤¯Èï¤Ã¤¿º¸²£¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Éー¥Ê¥Ä·¿¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¤È¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥¥åー¥È¤Ê»Ñ¡¢¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¥¹ー¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£
¡Ö¥â¥Ç¥ëÆ»»Þ½ÙÍ´¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤â¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÆ»»Þ½ÙÍ¤¤ËÅ®¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¦¤ì¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò»¾¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¥¹ー¥Ä¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¤â¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£