HYDEが自身のSNSを更新。12月26日に生放送された『ミュージックステーションSUPER LIVE 2025』(テレビ朝日系)に出演した際のオフショットを披露した。

写真：『Mステ』オフショットを披露するL’Arc-en-CielのHYDE,tetsuya,ken

■レオパード柄コートを纏ったHYDE、圧巻のオーラでファンを魅了

同番組でL’Arc-en-Cielは、1999年のリリース以来、今や往年の名曲として世代を超えて愛され続ける「Driver’s High」と結成30周年を経て近年のL’Arc-en-Cielを象徴する「ミライ」の2曲をパフォーマンス。新旧のキラーチューンを織り交ぜた圧巻のステージで視聴者を釘付けにした。

披露されたオフショットは、レオパード柄のロングコートを華麗に纏ったHYDEの姿だ。冬仕様の白いボアジャケットにニット帽、そしてマフラーをつけたタモリさん人形をHYDEが背後からそっと抱き寄せている。HYDEの息を呑むような美しいビジュアルとタモリさん人形を優しくハグする仕草が印象的だ。

SNSでは、「美しい」「最高にかっこいい」「タモリさんとの2ショット素敵」「ヒョウ柄コート素敵」と歓喜の声が続々と集まっていた。

■ラルクメンバーそれぞれの個性溢れる舞台裏ショット

なお、『ミュージックステーション』の公式Xでは、HYDEだけでなくL’Arc-en-Cielのメンバーがそれぞれタモリさん人形と共演する写真が公開された。タモリさん人形に寄り添うように並び、弾けるような笑顔を見せるtetsuya。そして、スタイリッシュなスーツ姿でスマートにサムズアップを決めるkenなど、それぞれのスタイルが光る貴重な舞台裏を披露した。