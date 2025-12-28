¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¼Ö¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¡Ú»î¾è¡Û²Á³Ê¤â¹ÒÂ³µ÷Î¥¤â¶Ã°Û¡ª¡¡ÆüËÜ½é¤ÎBYDÀ½PHEV¡Ö¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¡Ä ¡Ú»î¾è¡Û²Á³Ê¤â¹ÒÂ³µ÷Î¥¤â¶Ã°Û¡ª¡¡ÆüËÜ½é¤ÎBYDÀ½PHEV¡Ö¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó£¶¡×¤ÎÁö¤ê¤òÅ°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯ ¡Ú»î¾è¡Û²Á³Ê¤â¹ÒÂ³µ÷Î¥¤â¶Ã°Û¡ª¡¡ÆüËÜ½é¤ÎBYDÀ½PHEV¡Ö¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó£¶¡×¤ÎÁö¤ê¤òÅ°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯ 2025Ç¯12·î28Æü 17»þ0Ê¬ WEB CARTOP ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡Ú»î¾è¡Û¼¡¤Ê¤ëBYD¤Î°ì¼ê¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¯¡¼¥ÚSUV¡ª¡¡¡Ö¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó£·¡×¤ÏÀÅ½ÍÀ¤È¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÈÀ¤¬¥¹¥´¥¤!! BYD¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡ÖPHEV¡×¤ÎÆüËÜÆ³Æþ¤Ø¡ª¡¡ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¶¼°Ò¡×ÆüËÜ¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥é¥¹¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëBYD¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡ÆüËÜÌ¤Æ³Æþ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤âSUV¤âÇä¤ì¤½¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤ë ´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë ¿·´´Àþ