¡¡YouTuber¡¦¥Ç¥«¥¥ó¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿JRA¤Î¡ÖÍÇÏµÇ°¡¦GI¡×ÅªÃæ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥«¥¥ó¡¢ÍÇÏµÇ°¤ò4Ç¯Ï¢Â³ÅªÃæ¡¡¶Ã°Û¡Ä¡Ö2165Ëü±ß¡×
¡¡¥Ç¥«¥¥ó¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÇÌó1000Ëü±ß¤òÅö¤Æ¤Æ4Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°!!!¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È3Ï¢Ê£¤È¥ï¥¤¥É¤òÎ¾ÊýÅö¤Æ¤Æ¡¢¥Ç¥«¥¥ó¤¬2165Ëü±ßÅªÃæ¤·¤Þ¤·¤¿!!!!¡×¤È´î¤Ó¤µ¤¯Îö¡£
¡¡ÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢4ÈÖ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬Í¥¾¡¡£2Ãå¤Ï10ÈÖ¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡¢9ÈÖ¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥«¥¥ó¤Ï¡¢3Ï¢Ê£¡Ö4-9-10¡×¤È¡¢¥ï¥¤¥É¡Ö9-10¡×¤òÍí¤á¤¿Í½ÁÛ¤ò¼¨¤·¡¢´¿´î¤Î¥Ý¡¼¥º¡£¡Ö¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¢ª¡Øµ³¼ê¤Î²£»³¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¢ª²£»³Éð»Ëµ³¼ê¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À!!!¡Ú¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÇÏ·ô¡Û¤Ç¤¹!!!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍÇÏµÇ°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÖÅö¤Æ¤ë¤Î¤â³Ý¤±¶â¤â¤µ¤¹¤¬¥Ç¥«¥¥ówww¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Ç¤âÀÇ¶â¥¨¥°¤½¤¦¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
