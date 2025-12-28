¾¾²¬¾»¹¨¡¡»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¡»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤â¡Ö¤ªÁ°¤È°û¤ó¤Ç¤ë¤È¡Ä¡×ËÜ¿Í¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¿¡×
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¶¦±é¤·¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾×·â¤ÎÈ¯¸À¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¡£¾¾²¬¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó1È¯ÌÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¥Ò¥Ç¤µ¤ó¡¢¥ä¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤«¤Ä¤ÆTOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥¤¥º!Ç¯¤Îº¹¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï¾¾²¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¿Í²û¤³¤¯¤Æ¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¾¾²¬¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁ´ÎÏ¤Ê¤Î¤Í¡£Âç¤·¤¿¤â¤ó¡×¤È¾Ú¸À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¾¾²¬¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤½¤ì¤Ï¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÖÂ¼¥Ñ¥Ñ¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È2020Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤«¤é¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¹ðÇò¡£¡Ö2¿Í¤Ç°û¤à¤È¡¢¡È¤ªÁ°¤È°û¤ó¤Ç¤ë¤È¡¢¥Ò¥Ç¤È°û¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£